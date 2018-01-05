İsrail askeri hakimleri Filistinlileri ipe götürebilecek

İsrail parlamentosundaki ilk oylamada 49'a karşı 52 oyla kabul edilen idam tasarısı tartışılmaya devam ediyor.

Yapılan açıklamaya göre, tasarının parlamentoda yapılacak iki oylamadan daha geçerek yasalaşması halinde askeri mahkemelerde idam kararı almak kolaylaşacak.

Buna göre üç hakim tarafından yönetilen ve verdikleri tartışmalı kararlar yüzünden insan hakları örgütleri tarafından yoğun şekilde eleştirilen İsrail askeri mahkemelerinde "terör" suçundan yargılananlara idam cezası vermek için askeri hakimlerden ikisinin kararı yetecek.

Mevcut yasaya göre ise İsrail askeri mahkemelerinde idam kararı alabilmek için yargılamaya katılan üç hakimin oy birliğiyle karar vermesi gerekiyordu. Bununla birlikte bu ceza İsrail tarihinde sadece bir kez, 1962 yılında görülen bir davada eski bir Nazi suçlusuna karşı uygulanmıştı.

İsrail'deki altı partili aşırı sağcı koalisyon hükümetinin desteğini alan bu yeni tasarının yasalaşması halinde Filistinlilere yönelik keyfi idam cezaları verilmesinden endişe ediliyor.

İdam tasarısı, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı bir Yahudi yerleşim biriminde temmuz ayında 3 İsrailliyi öldüren Filistinlinin yargılaması devam ederken gündeme geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu Filistinlinin "yaşamayı hak etmediğini" söyledi.

Tasarının sahibi İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman da "Yahudi kanı ucuz değil" açıklamasında bulunarak idam cezasıyla hedef alınan kesimin sadece Filistinliler olduğunu açıkça ortaya koydu.

İsrail'in aşırı sağcı hükümeti tarafından desteklenen tasarı, sağcı seçmenin gönlünü kazanmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.



Kaynak: AA