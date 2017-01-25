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İsrail askeri gözünü kırpmadan öldürüyor!

İsrail askerlerinin Filistinli bir genci öldürmesine ilişkin AA kameramanının çektiği görüntülerin ardından İsrail askerlerine soruşturma açıldı.

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İsrail askeri gözünü kırpmadan öldürüyor!

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytullahim kentine bağlı Takku beldesinde AA kameramanın çekim yaptığı sırada bir Filistinli gencin İsrail askerleri tarafından öldürülmesi üzerine, askerlere soruşturma açtı.

Times Of Israel’in haberine göre, İsrail ordusu, 17 yaşındaki Filistinli Kusay El Amur’un İsrail askerleri tarafından öldürülmesine ilişkin görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından soruşturma açtı.

Haberde, İsrail ordusunun açtığı soruşturmada, öldürülen Filistinli El Amur’un askerlerine karşı “kışkırtıcı” hareketlerde bulunduğu öne sürülüyor.

Geçen hafta pazartesi Beytullahim’in Takku beldesinde İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında yaşanan arbede sırasında kayıtta olan AA kameramanı, El Amur’un İsrail askerleri tarafından öldürülme anını kaydetmiş, videonun dünya basınında yayılması üzerine büyük bir infial yaratmıştı.

Etiketler: israil askeri, filistin
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