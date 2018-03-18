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Buradasınız : » » İsrail artık kendisi yıkmıyor, yıkmak zorunda bırakıyor

İsrail artık kendisi yıkmıyor, yıkmak zorunda bırakıyor

İsrail güçleri, bir Filistinlinin evine yıkım kararı çıkarıp masrafların da ev sahibine ait olduğunu belirtti. Parayı ödeyemeyen Filistinli, kendi evini yıkmak zorunda kaldı.

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İsrail artık kendisi yıkmıyor, yıkmak zorunda bırakıyor

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, Filistinli İshak eş-Şuveyki'nin Silvan Mahallesi'nde 6 yıl önce 50 metrekarelik alana yaptığı eve, "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıkım kararı çıkardı.

Şuveyki'ye 30 gün mühlet veren belediye, yıkımı kendi ekiplerinin yapması halinde 17 bin dolara varan masrafın, Filistinliden tahsil edileceğini aktardı. Şuveyki bu ücreti ödememek için evini kendi elleriyle yıkmak zorunda kaldı.

Öne sürülen gerekçe "ruhsatsız" 

İsrail makamları, Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkmakla tehdit ediyor.

İsrail'e bağlı belediyenin kendilerine ruhsat vermekten kaçındığını ve uygulamanın hiçbir hukuki dayanağının olmadığını ifade eden Filistinliler ise bunun, "İsrail'in yıldırma ve kenti Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu anlatıyor.

Yerel ve uluslararası insan hakları örgütleri, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilere ev yapma izni vermeyerek, Filistinlilerin şehirdeki sayısını azaltmaya çalıştığını ifade ediyor.

Batı Şeria "İkinci Oslo Anlaşması"yla 3 bölgeye ayrılmıştı

Filistin ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde, işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e; yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği ise İsrail'e bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: kudüs, israil, filistin
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