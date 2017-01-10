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İsrail Araplara ait 11 evi yıktı

İsrail'in kuzeyindeki Kalansuva beldesinde Araplara ait 11 ev ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkıldı.

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İsrail Araplara ait 11 evi yıktı
İsrail'in kuzeyindeki Kalansuva beldesinde Araplara ait 11 ev ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkıldı.
 
Evi yıkılan İsrail vatandaşı Araplardan Fehd Mahluf, polis eşliğinde bölgeye gelen yıkım ekiplerinin ev halkını uzaklaştırdıktan sonra yıkım işlemini gerçekleştirdiğini söyledi.
 
İsrailli makamların evlerinin inşa ve genişletme planlarını reddettiğini ve ruhsatsız olduğunu öne sürdüğünü belirten Mahluf, kendilerine herhangi bir süre de tanınmadığını ifade etti.
 
"Açıkçası İsrailliler bizim vatanımızda yaşamamızı istemiyor. Bizi kovmak istiyorlar, göçe zorluyorlar." diyen Mahluf, yıkılan bazı evlerin sadece bir veya iki yıl önce inşa edildiğini aktardı.
 
Arap asıllı Kalansuva Belediye Başkanı Abdulbasit Selam da yıkımlara tepki göstererek görevinden istifa edeceğini duyurdu.
 
Öte yandan yazılı bir açıklama yapan İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan ise yıkım esnasında polisin takındığı tavrı ve aldığı güvenlik önlemini öven cümleler sarf ederek, "İsrail polisinin kaçak yapıların yıkılması faaliyetinde ortaya koyduğu performansı takdir ediyorum." ifadelerini kullandı.
 
İsrail vatandaşı Araplar, İsrail'in kendilerine karşı ayrımcı politikalar izlediğini ifade ediyor. AA
 
Etiketler: israil, araplar, ev yıkılması, Kalansuva
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