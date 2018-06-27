İsrail, Arap köyü Arakib'i 130'uncu kez yıktı

İsrail hükümetinin tanımadığı 35 Bedevi köyünden biri olan Arakib, İsrail buldozerleri tarafından bir kez daha yerle bir edildi. İlk kez 2010 yılında yıkılan köy bununla birlikte 130'uncu kez yıkılmış oldu.

İsrail'in köyleri yıkması köylerdeki Bedevi nüfusun hükümete bağlı ilçelere taşınması için zorlama amacı taşıyor.

İnsan Hakları Grupları, yıkımların yerli Filistin nüfusunun ortadan kaldırılmasını amaçladığını ve İsrail'in Yahudi toplumunun genişlemesinin önünü açacak politikası olduğunu söylüyor.

İsrail'deki Sivil Haklar Derneği (ACRI),Necef'de (Negev) yaklaşık 160 Bedevi'nin yarısından fazlasının, İsrail tarafından yasal olarak tanınmayan köylerde ikamet ettiğini düşünüyor.

İsrail tarafından tanınmayan bu köyler, 1948 Arap-İsrail savaşından kısa bir süre sonra, İsrail devletinin kurulmasını takiben, evlerinden zorla göç ettirilen tahmini 750 bin Filistinli tarafından Negev'de kuruldu.

Filistinlilerin, İsrail askeri hukuku kapsamında yönetildiği 17 yıllık süreçte Bedeviler zorla köy bölgelerine aktarılmıştı. Bu süreç, İsrail'in Gazze ve Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'yı 1967'de ele geçirmesinden kısa süre önce sona ermişti.

Negev'de bulunan köyler, 60 yıldan uzun süredir İsrail’in sürekli yıkım tehdidi altında.

Kaynak: İHA