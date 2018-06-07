İsrail, Arap köyü Arakib'i 129'uncu kez yıktı

İsrail Temmuz 2010'dan bu yana Arakib Köyü'nde 129'uncu defa yıkım yaptı.

"Topraklarımızdan vazgeçmeyeceğiz"

Arakib'i Savunma Komitesi Üyesi Aziz et-Turi, "Köyümüzü yeniden inşa edeceğiz. Eğer yine yıkarlarsa yeniden inşa ederiz. Ne olursa olsun topraklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bu topraklar bizim" dedi.

Turi, İsrail güçlerinin köydeki evleri yıktığını söyledi.

"Ramazan ayında olmamıza rağmen, havanın sıcak olmasına rağmen İsrail makamları insani olmadıklarını göstermekte ısrarcı davrandılar."

Köylüler, ahşap ve plastiklerle evleri yeniden inşa ediyor

Arakib Köyü'nde, 80'den fazla İsrail vatandaşı Filistinli yaşıyor. İsrail yönetimi, köyün yasa dışı yollarla kurulduğunu ve yıkılması gerektiğini iddia ediyor. Köy halkı ise bu toprakların, İsrail'in kurulmasından çok önce dedelerinden kendilerine miras kaldığını vurguluyor.

Köylüler, İsrail güçlerinin her yıkımının ardından ahşap ve plastik malzemelerle evlerini yeniden inşa ederek direnişlerini sürdürüyor.

Necef bölgesindeki diğer köylere olduğu gibi elektrik ve su gibi zorunlu hizmetleri sunmayan İsrail, bölgede yaşayan Filistinlilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail şimdiye kadar 220 bin Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü'nün 11 milyon dönümüne el koydu.

Kaynak: AA