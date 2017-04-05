  • 05 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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İsrail, Arakib köyünü 111'inci kez yıktı

İsrail, ülkenin güneyindeki Negev çölünde bulunan 13 haneli El-Arakib köyünü 111'inci kez yıktı.

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İsrail, Arakib köyünü 111inci kez yıktı

İsrail, ülkenin güneyindeki Negev çölünde bulunan 13 haneli El-Arakib köyünü 111'inci kez yıktı.

Arakib Savunma Komitesi Üyesi Aziz et-Turi, İsrail güçlerinin bugün buldozerler eşliğinde köye girdiğini ve yıkıma başladığını belirtti.

Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 87 kişiden oluşan köy halkının zor şartlar altında kaldığını ifade eden Turi, İsrail'in sürekli gerçekleştirdiği yıkımlardan dolayı Arakib'de betondan ev yapma imkanı olmadığını, 22 ailenin tahtadan ve tenekeden oluşan derme çatma yapılan 13 evde hayatlarını idame ettirdiklerini belirtti.

Köy sakinlerinin burada kalmakta ve köylerini yeniden inşa etmekte kararlı olduklarını söyleyen Turi, "Gitmeyeceğiz ve köyümüzü yeniden inşa edeceğiz." dedi.

İsrail Arakib köyünü, en son mart ayında olmak üzere Temmuz 2010'dan bu yana 110 kez yıkmıştı.

İsrail, Negev bölgesindeki köylere elektrik ve su gibi yaşam için zorunlu olan hizmetleri sunmadığı gibi bu bölgede yaşayan Filistinlilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor.

İsrail Arakib köyünün yasa dışı yollarla kurulduğunu ve yıkılması gerektiğini iddia ediyor. Köy halkı ise bu toprakların İsrail'in kurulmasından çok önce dedelerinden kendilerine miras kaldığını vurguluyor.  AA

Etiketler: israil, El-Arakib köyü
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