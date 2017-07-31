İsrail Al Jazeera'nın Kudüs ofisini kapatmak için yasa hazırlığında

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail İletişim Bakanı Kara, Al Jazeera'nin Kudüs ofisini kapatmaya imkan sağlayacak bir yasa taslağı hazırlanması için bakanlıktaki hukuk birimi ve Televizyon Yayın İdaresi ile görüşmeler yaptığını açıkladı.

Katar merkezli kanala yönelik Körfez ülkelerinin yürüttüğü kampanyaya değinen Kara, "Biz Arap dünyasındaki ılımlıların aşırı dinci teröre karşı verdiği savaşa katılıyoruz. İsrail'de de terörü destekleyen bir televizyon kanalına yer yok. Biz de bu kışkırtıcı kanalı ülkesinden süren Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Bahreyn ve diğerleri gibi harekete geçeceğiz." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da geçen hafta sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Mescid-i Aksa üzerinden şiddeti teşvik ettiği için Al Jazeera'nin Kudüs ofisinin kapatılması talimatı verdim. Mevcut yasalar çerçevesinde bunun mümkün olmaması halinde ise İsrail parlamentosu Knesset'te Al Jazeera'yi kovmak için gerekli yasanın geçirilmesine çalışacağım." ifadelerini kullanmıştı.