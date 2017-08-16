İsrail Al Jazeera muhabirinin basın kartını iptal etti

İsrail Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Karram'ın basın kartının iptal edildiği ve muhabirin başka bir kanala verdiği röportajda "İsrail aleyhinde kullandığı cümlelere açıklık getirmesi" için basın ofisine çağrıldığı ifade edildi.

İsrail vatandaşı Filistinli muhabirin, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na ait olduğu iddia edilen Dar el-İman kanalına verdiği röportajda, "Gazetecilik direnişin bölünmez bir parçasıdır." ifadelerini kullandığı aktarılan açıklamada, Karram'ın bu sözleriyle gazeteciliğe gölge düşürdüğü öne sürüldü.

Açıklamada ayrıca, Karram'ın basın kartının iptal edilmesinin İsrail İletişim Bakanı Eyüp Kara'nın talebi üzerine gerçekleştiği belirtildi.

İsrail İletişim Bakanı Kara, daha önce yaptığı açıklamada, "İsrail'e karşı tahrik içerikli yayın yaptığı" gerekçesiyle Al Jazeera televizyonunun Kudüs ofisinin kapatılacağını duyurmuştu. Kara, televizyonun kapatılma tarihine değinmeksizin İsrail'in "Al Jazeera'nın ofislerini kapatan Arap ülkelerinin kararını" takip ettiğini belirtmişti.