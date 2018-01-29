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İsrail, Akademisyen Cemil Tekeli'nin gözaltı süresini uzattı

İsrail'de Tel Aviv Havalimanı'nda gözaltına alınan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tekeli'nin gözaltı süresi, 8 gün daha uzatıldı.

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İsrail, Akademisyen Cemil Tekelinin gözaltı süresini uzattı

İsrail polisi tarafından Tel Aviv Havalimanı'nda gözaltına alınan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cemil Tekeli, dün tekrar mahkemeye çıkarıldı.

İsrail mahkemesinin Tekeli'nin gözaltı süresinin 4 Şubat Pazar gününe kadar yani 8 gün daha uzatılmasına karar verdiği öğrenildi.

Konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmayan İsrail makamları, hiç kimsenin girmesine izin vermediği duruşmayı basına da kapattı.

"Biz Kudüs'e sadece ziyaret amaçlı gitmiştik"

Akademisyen Tekeli'nin eşi Meryem Tekeli, daha önce yaptığı açıklamada, "Eşim haksızca gözaltına alındı, şaşkınlık içerisindeyiz. Biz Kudüs'e sadece ziyaret amaçlı gitmiştik. Eşim suçsuz. Eğer bir soruna kalkışma niyeti olsaydı beni niye götürecekti? İsrail makamları bize hiçbir bilgi vermiyor." demişti.

Geçen hafta pazar günü hakim karşısına çıkarılan Tekeli'nin gözaltı süresi, hakkındaki soruşturmanın tamamlanması için 8 gün uzatılmıştı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Tekeli, 11 Ocak'ta başlayan Kudüs programının tamamlanması sonrası 15 Ocak'ta İstanbul'a dönerken Tel Aviv Havalimanı'nda İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği de Tekeli'nin durumunu yakından takip ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: israil, gözaltı
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