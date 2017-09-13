  • 13 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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İsrail ağustos ayında 522 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin insan hakları kurumları, ağustos ayında İsrail'in 522 Filistinliyi gözaltına aldığını belgelendirdi.

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İsrail ağustos ayında 522 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin insan hakları kurumlarının, ağustos ayında İsrail'in 522 Filistinliyi gözaltına aldığını belgelendirdiği bildirildi.

Filistinli insan hakları kurumlarının yayımladığı ortak rapora göre, İsrail yönetimi ağustos ayında işgal edilmiş Filistin topraklarında 130'u çocuk, 16'sı kadın olmak üzere 522 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail'in Filistinilere yönelik ihlallerinin kınandığı raporda, İsrail hapishanelerinde 12'si milletvekili, 450'si idari tutuklu, 300'ü çocuk, 10'u 18 yaş altı kız çocuğu olan 64 kadın olmak üzere 6 bin 300 tutuklu bulunduğu aktarıldı.

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