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İsrail, Ağlama Duvarı Tren İstasyonu'na Donald Trump adını verecek

İsrail, Kudüs'teki Ağlama Duvarı Tren İstasyonu'na ABD Başkanı Donald Trump'ın adını verecek.

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İsrail, Ağlama Duvarı Tren İstasyonuna Donald Trump adını verecek

İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın batı duvarı Burak (Ağlama) Duvarı yakınlarına inşa edilecek tren istasyonuna Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın adının verileceğini duyurdu.

Karar, ABD'nin Kudüs açıklamasından sonra verilmiş

İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Katz, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması ve büyükelçiliğini bu kente taşıması kararının ardından ABD Başkanı Trump’ın adını verme kararı aldıklarını açıkladı.

İsrail Ulaştırma Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamada, Tel Aviv ile Batı Kudüs’ü Burak (Ağlama) Duvarı’na bağlayacak hızlı tren projesinin hayat geçirilmesinin planlandığı ve gelecek yıl projenin başlatılacağı belirtilmişti.

Filistinliler, söz konusu projeyi İsrail'in hız kesmeden devam ettiği işgal altındaki Doğu Kudüs'ü Yahudileştirme politikasının bir parçası olarak görüyor.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Trump’ın Kudüs'ü "İsrail’in başkenti" olarak tanımasından bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor. İsrail askerlerinin bu gösterilere, gerçek, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla yaptığı müdahalelerde 15 Filistinli şehit olurken yüzlercesi de yaralanmıştı.

Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda ABD'nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edilmiş, oylamada 35 ülke çekimser kalmıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: Mescid-i Aksa, israil, Donald Trump, Doğu Kudüs, Ağlama Duvarı
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