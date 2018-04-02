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Buradasınız : » » İsrail Afrikalı göçmeni sınır dışı edecek

İsrail Afrikalı göçmeni sınır dışı edecek

İsrail'deki Afrikalı göçmenlerin 16 bin 250'si sınır dışı edilerek Batılı ülkelere gönderilecek.

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İsrail Afrikalı göçmeni sınır dışı edecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler'le (BM) varılan anlaşma kapsamında ülkedeki Afrikalı göçmenlerin 16 bin 250'sinin sınır dışı edilerek Batılı ülkelere gönderileceğini duyurdu. 

Göçmenlerin gönderileceği Batılı ülkelerin hangileri olduğu ise açıklanmadı.

Netanyahu: Terör saldırısından daha kötü

Netanyahu geçen ay yaptığı bir açıklamada, Afrikalı göçmenlerin İsrail'e gelmesini "şiddetli terör saldırılarından çok daha kötü bir olay" şeklinde tanımlamıştı.

İsrail meclisi (Knesset), Aralık 2017'de yasa dışı sığınmacıların ülkeden zorla çıkarılmasına izin veren yasayı geçirmişti. Buna göre sınır dışı edilmeye "razı" olmayan göçmenlerin hapse atılması öngörülüyordu ancak bu uygulama İsrail Yüksek Mahkemesi tarafından durduruldu.

İsrail'de tamamına yakını Eritre ve Sudan'daki savaş ve katliamlardan kaçan yaklaşık 40 bin Afrikalı göçmen bulunuyor. Afrikalı göçmenlerin büyük çoğunluğu Hristiyan, bir kısmı da Müslümanlardan oluşuyor.

İsrail hükümeti bunlarlara mülteci statüsü vermeyi reddediyor.  

Kaynak: AA

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