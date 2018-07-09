İsrail ablukasını Gazze Limanı'ndan delme girişimi: Özgürlük Gemisi 2

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi Sözcüsü Bessam Munasıra, Gazze Limanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Bessam Munasıra, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerinin başladığı 30 Mart'tan bu yana ikinci kez gemiyle ablukayı denizden kırmaya çalışacaklarını, geminin yarın sabah 11.00'da dünyaya açılacağını söyledi.

"Geri adım atmayacağız"

Gemide, abluka nedeniyle Gazze dışına çıkamayan yaralı ve hastaların da bulunacağını belirten Munasıra, "Bir ay önce ablukayı kırmak için deniz yolunu açtığımızı duyurduk. Bu kararımızdan geri adım atmayacağız. Kararla hedeflediklerimizi gerçekleştirene kadar teslim olmayacağız" dedi.

"Barış gönüllüsü insanların hayatından İsrail sorumlu"

Munasıra, uluslararası ve yerel yetkili mercilere, İsrail'in muhtemel ihlallerine karşı gemiye ve içinde bulunanlara tam koruma sağlanması için çaba sarf etme çağrısı yaptı.

Gazze'deki "Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi"nden Salah Abdulati de, gemiye binecek barış gönüllüsü insanların hayatından İsrail'in sorumlu olduğunu söyledi.

Gemide bulunacak yaralı ve hastaların taleplerinin desteklenmesini isteyen Abdulati, yetkili mercilerden ablukanın kaldırılması ve "Özgürlük Gemisi 1"in kaptanı Suheyl el-Amudi'nin serbest bırakılması için İsrail'e baskı yapmasını talep etti.

17 kişi gözaltına alınmıştı

Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi'nin organize ettiği eylemler kapsamında, "Özgürlük Gemisi 1" ablukanın denizden kırılması için 29 Mayıs'ta dünyaya açılmaya çalışmıştı.

Ancak İsrail Deniz Kuvvetleri, 12 mil açıldıktan sonra gemide bulunan 17 kişinin tümünü gözaltına almıştı.

Geminin kaptanı Amudi dışındaki herkes aynı gün serbest bırakılmıştı.

İsrail, 2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni Hamas'ın 2006'daki seçimleri kazanmasından bu yana abluka altında tutuyor.

Kaynak: AA