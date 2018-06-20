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İsrail, ABD'nin desteğinden memnun

ABD'nin, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin İsrail'e karşı takındığı tavır nedeniyle Konsey'den ayrılma kararı, İsrail yönetimini memnun etti.

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İsrail, ABDnin desteğinden memnun

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başkan Donald Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'ye ABD'nin Konsey'den ayrılma kararından dolayı teşekkür edilerek, kararın memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, Konsey'in uzun yıllardır ön yargılı, düşmanca ve İsrail karşıtı bir kuruluş olduğunu ispatladığı, insan haklarını koruma misyonuna ihanet ettiği ileri sürülerek, ABD'nin Konsey'den ayrılmasının "cesur" bir karar olduğu ifade edildi.

ABD'nin ayrılma kararının Konsey'e açık bir mesaj olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Konsey, sistemli bir şekilde insan haklarını ihlal eden rejimlerle mücadele yerine, Ortadoğu'daki tek gerçek demokrasi olan İsrail'e 'takıntılı' bir şekilde odaklanıyor."

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Dışişleri Bakanı Pompeo ile dün ortaklaşa düzenlediği basın toplantısında ülkesinin BM İnsan Hakları Konseyi'nden ayrıldığını açıklamıştı.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin Cenevre'de devam eden 38. oturumu kapsamında, 2 Temmuz'da Filistin-İsrail konusunu görüşmesi bekleniyor.

Türkiye'nin gözlemci devlet statüsünde yer aldığı, insan hakları konularının görüşüldüğü Cenevre merkezli konseyin 47 üyesi var.

Kaynak: AA

Etiketler: israil, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, abd
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