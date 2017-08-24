  • 24 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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İsrail 3 yeni Yahudi yerleşim birimi planı

İsrail'in Batı Şeria'nın güneyinde 3 yeni Yahudi yerleşim birimi inşa etmeyi planladığı belirtildi.

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İsrail 3 yeni Yahudi yerleşim birimi planı

İsrail'in "Maariv" gazetesinde yer alan habere göre, "Yehuda Dağını Kalkındırma" adlı İsrailli şirket, Batı Şeria'nın güneyindeki Gush Etzion yerleşim birimi konseyi ile iş birliği hâlinde söz konusu bölgede 3 yeni birim inşa etmeyi planlıyor.

Haberde, şirket müdürü Moshe Moskoviç'in "İlgili bakanlıklarla üzerinde çalıştığımız yeni yerleşim birimleri, Kudüs ve çevresindeki konut krizini çözecek." ifadelerine yer verildi.

Yapılması planlanan yerleşim birimlerinden ilkinin 500 ila 1000 konut, ikincisinin 500 konutu kapsayacağı, üçüncü yerleşim biriminin ise yaklaşık 10 bin kişi kapasiteli olacağı aktarıldı.

İsrail makamlarından konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Etiketler: israil, yahudi yerleşim birimi
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