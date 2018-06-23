İsrail 3 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı

Gazze Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, İsrail Deniz Kuvvetleri'nin, Gazze Es-Sudaniyye bölgesi açıklarında avlanan Filistinli 3 balıkçıyı gözaltına aldığını belirtti.

Ayaş, "Önce ateş açıldı ve daha sonra teknede bulunan Filistinli balıkçılar Muhammed es-Sultan ile kardeşler Ahmed el-Enkah ve Mahmud el-Enkah gözaltına alındı" dedi.

Balıkçılar Sendikası Başkanı Ayaş, İsrail güçlerinin denizde bıraktığı teknenin gözaltına alınan balıkçıların arkadaşları tarafından Gazze sahiline getirildiğini ifade etti.

İsrail yönetimi, 3 Nisan 2016'da Gazzeli balıkçıların avlanma menzilinin 6 milden 9 mile yükseltilmesine izin vermiş ancak aynı yılın haziran ayında tekrar 6 mile çekmişti.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Antlaşması'na göre, Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nin 20 mil açığına kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip. Ancak İsrail yönetimi, Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

Gazze'deki Balıkçılar Sendikası verilerine göre, bölgede yaklaşık 50 bin kişinin geçimi, 4 bin balıkçı tarafından sağlanıyor.

Kaynak: AA