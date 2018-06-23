İsrail 2'si gazeteci 10 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri El Halil kentinin doğusundaki Beni Naim beldesinde, arazisine el konulma tehdidi altındakilere destek gösterisi düzenleyen Filistinlilerden 10'unu gözaltına aldı.
Gözaltına alınanlar arasında Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın çalışanı Meşhur Vahvah ile Filistin resmi televizyonu çalışanı Azmi Benat da bulunuyor.
Bugün gelen başka bir haberde İsrail Deniz Kuvvetleri'nin, Gazze sahili açıklarında avlanan 3 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldığı belirtilmişti.
Öte yandan Gazze sınırında dün gerçekleştirilen barışçıl gösterileri takip eden Anadolu Ajansı foto muhabiri Ali Cadallah, İsrail askerleri tarafından elinden vurulmuştu.
Kaynak: AA, TRT Haber