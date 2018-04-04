  • 04 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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İsrail, 2018'de 350 çocuğu gözaltına aldı

İsrail'in 2018 yılının başından bu yana 350 çocuğu gözaltına aldığı ve gözaltına alınan çocukların çeşitli ihlallere maruz kaldığı belirtildi.

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İsrail, 2018de 350 çocuğu gözaltına aldı

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Esirler Cemiyeti, 5 Nisan Filistin Çocuk Günü münasebetiyle yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in yıl başından bu yana 353 çocuğu gözaltına aldığı ve bunlardan 3'ünün serbest bırakıldığını belirtti.

İsrail yönetiminin 2017 yılının Ocak ayından bu yılın Şubat ayı sonuna kadar çocuklara ev hapsiyle alakalı 102 karar aldığı ve bu çocukların çoğunun Kudüs'ten olduğu aktarılan açıklamada, ev hapsi süresini dolduran çocuklardan 25'inin cezaevine gönderildiği vurgulandı.

Uluslararası insan hakları kuruluşlarına çağrı

Tutuklu çocukların, gözaltına alındıkları andan itibaren ihlallere maruz kaldığı ifade edilen açıklamada, uluslararası insan hakları kuruluşlarından Filistinli çocukların himayesi için harekete geçmesi istendi.

İsrail işgali altındaki Filistin'de yaşayan çocukların acılarına dikkat çekmek amacıyla her yıl 5 Nisan'da çeşitli etkinliklerle Filistin Çocuk Günü kutlamaları yapılıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: israil, filistinli çocuk, filistin, ev hapsi, 5 Nisan Filistin Çocuk Günü
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