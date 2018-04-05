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İsrail 2017’de her 5 Filistinli çocuktan birini gözaltına aldı

Filistin Tutuklular ve Eski Tutuklular Komisyonu, İsrail'in 2017 yılında Batı Şeria'da her 5 Filistinli çocuktan birini gözaltına aldığını açıkladı.

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İsrail 2017de her 5 Filistinli çocuktan birini gözaltına aldı

Filistin Tutuklular ve Eski Tutuklular Komisyonu, Filistinli Çocuklar Günü'nde, İsrail işgal kuvvetlerinin Batı Şeria’da gözaltına aldığı 6 bin 747 Filistinlinin bin 467’sinin 18 yaş altı çocuklardan oluştuğunu, her 5 Filistinli çocuktan birinin gözaltına alındığını açıkladı.

Açıklamada, halen İsrail hapishanelerinde 350 çocuğun bulunduğu, çocukların hapishanelerde işkenceye maruz kaldığı belirtildi.

Tutuklular Komisyonu, İsrail hapishanelerinde 15 çocuğun hayatını kaybettiğini, 2018 Ocak ve Şubat ayında 6 çocuğun vurularak hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail İstatistik Enstitüsü, Filistin’de 18 yaş altı çocukların 2 milyon 115 bin olduğu, bunun da toplam nüfusun yüzde 45’ine tekabül ettiğini açıkladı.

Kaynak: İHA

Etiketler: israil, gözaltı, filistin, çocuk
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