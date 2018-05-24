  • 24 MAYIS 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.74
    EURO 5.566
  • BIST 101811.54
    ALTIN 198.141
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İsrail, 1915 olaylarını meclise taşıyor

İsrail, 1915 olaylarını meclise taşıyor

İsrail'in sol eğilimli Merez Partisi, 1915 olaylarının soykırım olarak tanınması konusunun meclis gündemine alınmasını istedi. Parlamento, konunun gündeme alınmasını kararlaştırdı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İsrail, 1915 olaylarını meclise taşıyor

Sol eğilimli Merez Partisi Genel Başkanı Tamar Zandberg'in 1915 olaylarının meclis gündemine alınması önerisi, İsrail Meclisi tarafından kabul edildi.

İsrail merkezli Haaretz'de yer alan habere göre, oylamaya 120 milletvekilinden sadece 16'sı katıldı. 16 vekilin tamamı konunun meclis gündemine taşınması için oy verdi.

Zandberg oylama sonucunu, "Sonunda soykırımı kabul etme tasarısı onaylandı. Bazı şeyler politikanın önünde" diyerek Twitter hesabından duyurdu.

İsrail Meclisi'ndeki karar, Türkiye'nin İsrail'in Gazze'deki katliamını sert bir dille eleştirmesi ve protesto etmesinden sonra alındı.

ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının ve buna tepki gösteren silahsız Filistinlilere İsrail'in Gazze'de saldırmasının ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Ankara Büyükelçisi ve İstanbul Başkonsolosu'nun ülkeden ayrılmasını istemişti.

Etiketler: türkiye, israil, gazze, ermeni, 1915 olayları
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER