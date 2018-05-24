İsrail, 1915 olaylarını meclise taşıyor

Sol eğilimli Merez Partisi Genel Başkanı Tamar Zandberg'in 1915 olaylarının meclis gündemine alınması önerisi, İsrail Meclisi tarafından kabul edildi.

İsrail merkezli Haaretz'de yer alan habere göre, oylamaya 120 milletvekilinden sadece 16'sı katıldı. 16 vekilin tamamı konunun meclis gündemine taşınması için oy verdi.

Zandberg oylama sonucunu, "Sonunda soykırımı kabul etme tasarısı onaylandı. Bazı şeyler politikanın önünde" diyerek Twitter hesabından duyurdu.

היסטוריה: הכנסת אישרה לראשונה הצעה לסדר בנושא הכרה ברצח העם הארמני לדיון במליאה, בסופו תכיר הכנסת רשמית ברצח העם. יש דברים שהם מעבר לפוליטיקה — tamar zandberg (@tamarzandberg) 23 Mayıs 2018

İsrail Meclisi'ndeki karar, Türkiye'nin İsrail'in Gazze'deki katliamını sert bir dille eleştirmesi ve protesto etmesinden sonra alındı.

ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının ve buna tepki gösteren silahsız Filistinlilere İsrail'in Gazze'de saldırmasının ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Ankara Büyükelçisi ve İstanbul Başkonsolosu'nun ülkeden ayrılmasını istemişti.