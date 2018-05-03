  • 03 MAYIS 2018, PERŞEMBE

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İsrail 14 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 14 Filistinliyi gözaltına aldı.

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İsrail 14 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, işgale karşı protesto eylemlerine katılan ve "terör eylemlerine destek verdikleri" iddia edilen 14 Filistinli gözaltına alındı.

Tutuklamalarla ilgili Filistin tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 62'si kadın, 450'si idari tutuklu, 12'si milletvekili ve 300'ü çocuk olmak üzere 6 bin 500'den fazla Filistinli bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: israil, Batı Şeria, filistin, tutuklama
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