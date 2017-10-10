İspanyol bakandan Katalonya'ya uyarı

İspanya Ekonomi, Endüstri ve Rekabet Bakanı Luis de Guindos, Katalonya'daki bağımsızlık girişimleri için "hukuk devletine karşı bir başkaldırı" ifadesini kullandı.

İspanyol haber ajansı EFE'nin haberinde, Lüksemburg'daki Avrupa Birliği (AB) Maliye ve Ekonomi bakanları toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan De Guindos, "Katalonya'da olanlar bir bağımsızlık konusu değil hukuk devletine karşı başkaldırmadır. Bu hukuk devleti sadece İspanya'daki değil Avrupa'daki birlikte yaşamı da kapsamaktadır." dedi.

Katalonya'da yaşananların İspanya Anayasasına ve yasalarına saldırı olduğunu beirten De Guindos, "Çok önemli bir saldırı olsa da herkes sakin olmalı. Çünkü İspanyol hükümeti gerekli cevabı verecektir." diye konuştu.

Katalonya yerel parlamentosunda bugün yapılacak genel kurulda tek taraflı bağımsızlık ilan edilip edilmemesinin Katalonya yerel hükümeti Başkanı Carles Puigdemont'a bağlı olduğunu vurgulayan İspanya Ekonomi Bakanı, Puigdemont'a "ortak akla ve yasallığa geri dön" çağrısı yaptı.

Katalonya krizinin Lüksemburg'daki toplantının gündeminde olmamasına rağmen AB ülkelerinin İspanya hükümetinin yanında olduğunu belirttiklerini vurgulayan De Guindos, sözlerine şöyle devam etti:

"Katalonya'da olduğu gibi hukuk devletine karşı büyük ve yoğun bir saldırı elbette kaygı yaratır. Ama AB, anayasa ve yasalar çerçevesinde aldığımız tüm kararlara destek veriyor."

Katalonya'da ekonomik belirsizlik ve turizm rakamlarında düşüş

Öte yandan Katalonya'daki siyasi belirsizlikten etkilendikleri için bölgedeki merkez yönetimlerini İspanya'nın başka şehirlerine çekme kararı alan şirket ve bankaların sayısının 30'u aştığı bildirildi.

Ekonomistler, şirketlerin şimdilik geçici olarak aldıkları bu kararın kısa vadede ülke ve Katalonya ekonomisini etkilemesinin beklenmediğini ancak uzun vadede ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Ayrıca, yılda 30 milyona yakın turist alan Katalonya bölgesinin mevcut gergin ortamından turizminin de olumsuz etkilendiği duyuruldu.

Turizm sektörü temsilcileri, revervasyonlarla ilgili çok sayıda iptal talebi aldıklarını açıkladı. AA muhabirine konuşan Barselona'daki bir seyahat acentasının üst düzey yöneticisi, Barcelona futbol takımının maçını izlemek için rezervasyon yaptıran kalabalık bir grup iş adamının ülkedeki olaylardan dolayı programlarını Madrid'e aldırdıklarını, Barcelona yerine Real Madrid'in maçını izleyeceklerini söyledi.