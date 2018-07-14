İspanya'nın geleneksel boğa koşusunda 6 kişi yaralandı

İspanya Pamplona'da düzenlenen, her yıl yaklaşık 1 milyon ziyaretçi çeken dünyaca ünlü San Fermin Festivali devam ediyor.

İspanyol sağlık yetkilileri, festivalin son gününde bu yılın en hızlısı gerçekleştirilen boğa koşusunda 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

2 dakika 12 saniye sürdü

Navara Şehir Hastanesi sözcülerinden biri olan Tomas Belzunegui, 2 dakika 12 saniyede tamamlanan 850 metrelik boğa koşusu parkuru sonunda 6 kişinin boğalar tarafından ezilerek yaralandığını söyledi.

Boynuna boğa boynuzunun takılmasıyla metrelerce sürüklenen bir adam sedyeyle götürüldü.

Bu yıl 28 kişi yaralandı

Bu yıl gerçekleştirilen sekiz boğa koşusunda toplamda 28 kişi yaralandı.

Kaynak: AP, Reuters