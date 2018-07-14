  • 14 TEMMUZ 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.861
    EURO 5.677
  • BIST 89897.67
    ALTIN 193.78
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İspanya'nın geleneksel boğa koşusunda 6 kişi yaralandı

İspanya'nın geleneksel boğa koşusunda 6 kişi yaralandı

İspanya'da her yıl 6-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen San Fermin Festivali'nin bu yılki son boğa koşusunda 6 kişi yaralandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İspanyanın geleneksel boğa koşusunda 6 kişi yaralandı

İspanya Pamplona'da düzenlenen, her yıl yaklaşık 1 milyon ziyaretçi çeken dünyaca ünlü San Fermin Festivali devam ediyor. 

İspanyol sağlık yetkilileri, festivalin son gününde bu yılın en hızlısı gerçekleştirilen boğa koşusunda 6 kişinin yaralandığını açıkladı. 

2 dakika 12 saniye sürdü

Navara Şehir Hastanesi sözcülerinden biri olan Tomas Belzunegui, 2 dakika 12 saniyede tamamlanan 850 metrelik boğa koşusu parkuru sonunda 6 kişinin boğalar tarafından ezilerek yaralandığını söyledi.

Boynuna boğa boynuzunun takılmasıyla metrelerce sürüklenen bir adam sedyeyle götürüldü.

Bu yıl 28 kişi yaralandı

Bu yıl gerçekleştirilen sekiz boğa koşusunda toplamda 28 kişi yaralandı.

Kaynak: AP, Reuters

Etiketler: san fermin festivali, İspanya, boğa koşusu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER