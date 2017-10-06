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Buradasınız : » » İspanya'nın en büyük 5'inci bankası Katalonya'yı terk ediyor

İspanya'nın en büyük 5'inci bankası Katalonya'yı terk ediyor

İspanya'nın en büyük 5'inci bankası Sabadell, Katalonya krizinden sonra Barselona'daki merkezini Alicante kentine taşıma kararı aldı.

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İspanyanın en büyük 5inci bankası Katalonyayı terk ediyor

İspanya'nın en büyük bankalarından olan Sabadell, Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlerin neden olduğu ekonomik tedirginlikten dolayı Barselona'daki merkezini Alicante kentine kaydırma kararı aldı.

Sabadell Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantının ardından, bankanın Barselona'daki merkezini ülkenin güney doğusundaki Alicante kentine taşıyacağını duyurdu.

Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlerden sonra bir haftadır Madrid Borsası'ndaki hisselerinde ciddi düşüş yaşayan Sabadell, aldığı bu kararın etkisiyle borsadaki hisselerinin bugün yüzde 3,21'lik değer kazanmasını sağladı.

Sabadell'in kararıyla Madrid Borsası İbex 35 günü, yüzde 2,51'lik artışla kapatarak yılın en iyi ikinci yükselişini kaydetti.

Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimler biyoteknoloji firmasi Oryzon'u da etkilemişti. Şirket dün yaptığı açıklamada, Barselona'daki merkez binasını ve yönetim kurulunu Madrid'e çekme kararı aldığını bildirmişti.

Bu arada El Pais gazetesi, İspanya hükümetinin Katalonya'dan çıkmak isteyen firmaların işlemlerini hızlandıracak bir yasa üzerinde çalıştığını iddia etti.

Etiketler: İspanya, katalonya referandum, Katalanlar
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