  • 12 NISAN 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.1
    EURO 5.049
  • BIST 110100.7
    ALTIN 176.444
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İspanya'dan sözde Ermeni soykırımı iddialarına bir kez daha ret

İspanya'dan sözde Ermeni soykırımı iddialarına bir kez daha ret

1915 olaylarının "Ermeni soykırımı" olarak tanınması öngören öneri, İspanya Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi tarafından reddedildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İspanyadan sözde Ermeni soykırımı iddialarına bir kez daha ret

Katalonya'nın Cumhuriyetçi Solu'nun (ERC) 2016 yılında sunduğu teklif, bugün İspanya Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi gündemine geldi.

1915 olaylarının "Ermeni soykırımı" nitelendirildiği ve İspanya hükümetinden Ankara'nın sözde soykırımı tanıması için girişimde bulunması istenen öneri, Türkiye'nin diplomatik girişimleri sonucu reddedildi.

9'a karşı 17 oyla reddedilen öneride 9 üye de çekimser kaldı. Ret oylarından 14'ünü iktidardaki Halk Partisi (PP), 3'ünü de Ciudadanos verirken Sosyalist İşçi Partisi (PSEO) çekimser kalmayı tercih etti.

Teklif, son 3 yıl içinde başarısızlıkla sonuçlanan üçüncü girişim oldu. Daha önce de İspanya Temsilciler Meclisi ve İspanya Senatosu da benzer önerileri reddetmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: İspanya, ermeni iddiaları, 1915 olayları
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER