İspanya'dan Puigdemont açıklaması: Almanya'nın kararına saygılıyız

Almanya'da Schleswig-Holstein Yüksek Eyalet Mahkemesi'nin kararında, Puigdemont'un iadesini gerektiren tutuklama emrinin yürürlükte kalacağı ancak infazının şartlı olarak durdurulduğu açıklandı ve Carles Puigdemont, şartlı tahliye edildi.

Geçen hafta Cuma günü Puigdemont ve firari dört siyasetçi hakkında Avrupa çapında tutuklama kararı çıkaran İspanya, Almanya mahkemesi tarafından verilen karara saygı duyulduğunu açıkladı.

25 Mart'ta gözaltına alındı

Puigdemont, 25 Mart'ta Danimarka ile Almanya'yı birbirine bağlayan A7 otoyolunda gözaltına alındı ve Neumünster Cezaevi'ne konuldu. Neumünster'deki yerel mahkeme, Puigdemont'un kimlik tespitinin ardından tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Schleswig Holstein Başsavcılığı da Puigdemont'un iade edilmesi talebiyle mahkemeye dilekçe sundu.

İspanya Yüksek Mahkemesi, geçen hafta Cuma günü Puigdemont ve firari dört siyasetçi hakkında Avrupa çapında tutuklama kararı çıkardı.

Puigdemont ve dört eski bakan, Katalonya'da 27 Ekim'deki tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası haklarında başlatılan soruşturmanın ardından Belçika'ya kaçtı.

Kaynak: Reuters