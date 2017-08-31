  • 31 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » İspanya'dan Kuzey Kore'ye sert tepki

İspanya'dan Kuzey Kore'ye sert tepki

İspanya hükümeti, Kuzey Kore'nin Japonya üzerinden geçen son balistik füze denemesi nedeniyle bu ülkenin 3 diplomatından birini sınır dışı etme kararı aldı.

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İspanyadan Kuzey Koreye sert tepki

İspanya hükümeti, Kuzey Kore'nin Japonya üzerinden geçen son balistik füze denemesi nedeniyle bu ülkenin 3 diplomatından birini sınır dışı etme kararı aldı.

Hükümet'ten yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore'nin son balistik füze denemesinden ve nükleer programından dolayı bu ülkenin Madrid'deki 3 diplomatından birinin sınır dışı edilmesi kararı alındığı ve bu kararın Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçisi Kim Hyok Chol'a iletildiği belirtildi.

Kuzey Kore yönetiminin nükleer programı ve füze denemelerinin "ciddi bir çatışma riski oluşturduğunu" açıklayan İspanya hükümeti, nükleer programın "tamamen, geri dönüşü olmayacak şekilde ve teyit edilebilir bir halde ortadan kaldırılmasını" talep etti.

"Kuzey Kore'nin balistik füze ve nükleer programı, küresel güvenlik ve bölgedeki barış için büyük tehdit oluşturmaktadır." ifadesi kullanılan açıklamada, füze denemelerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiği kaydedildi.

Etiketler: İspanya, Kuzey Kore
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