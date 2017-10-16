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Buradasınız : » » İspanya'dan Katalonya'ya 3 gün süre

İspanya'dan Katalonya'ya 3 gün süre

İspanya hükümeti, Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Puigdemont'a "askıya alınmış bağımsızlık ilanıyla neyi kast ettiğini" netleştirmesi için perşembe gününe kadar süre verdi

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İspanyadan Katalonyaya 3 gün süre

İspanya hükümeti, ülkenin doğusundaki Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont'a "askıya alınmış bağımsızlık ilanıyla neyi kast ettiğini" netleştirmesi için perşembe gününe kadar süre verdi.

İspanya Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz de Santamaria, Katalonya'daki gelişmelerle ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Puigdemont'a "yasallığa dönmesi" ve "askıya alınmış bağımsızlık ilanıyla neyi kast ettiğini" netleştirmesi için gelecek perşembe günü saat 10.00'a kadar süre verildiğini bildiren Santamaria, "Diyalog yasalar çerçevesinde ve maksimum şeffaflıkta olmalıdır. Katalonya yerel hükümetinin yasallığa dönmesi için halen zaman var. Hükümet olarak alacağımız kararları önlemek halen Puigdemont'un elinde." diye konuştu.

Santamaria, İspanya hükümeti için Anayasa'nın 155'inci maddesinin, "özerklik haklarının askıya alınması" değil, "Anayasa ve özerk yönetim statüsüyle bağlantılı olarak yerel yönetimin idaresinin ve yasallığının yeniden istikrara kavuşturulması" anlamına geldiğini vurguladı.

Puigdemont'tan Rajoy'a mektup

Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Puigdemont ise İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'a bir mektup göndererek, Katalonya'nın geleceğini belirleyecek yeni sürecin başlamasını istedi.

Mektubunda, Rajoy'un 11 Ekim'de yönelttiği "Bağımsızlık ilan ettiniz mi, etmediniz mi" sorusuna net yanıt vermekten kaçınan Puigdemont, bağımsız bir devlet kurma talebini yineledi.

Puigdemont, 1 Ekim'deki referandumun siyasi sonuçlarının askıya alınmasının gerekçesinin, çatışma değil çözüm arzusunda olmalarından kaynaklandığını belirtti.

Diyalog önerilerinin samimi ve dürüst olduğunu ifade eden Puigdemont mektubunda, "Bu yüzden gelecek 2 ay içinde bizim temel hedefimiz, bir müzakere süreci açma arzusunda olan Katalanlara, İspanyollara, uluslararası otoritelere ve tüm kurumlara kendisini ifade etme fırsatı verecek bir diyaloğu başlatmak olacaktır." ifadelerini kullandı. AA

Etiketler: İspanya, Katalonya
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