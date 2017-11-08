  • 08 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » İspanya'dan Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık kararına iptal

İspanya'dan Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık kararına iptal

Katalonya yerel parlamentosunun kabul ettiği tek taraflı bağımsızlık kararı Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.

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İspanyadan Katalonyanın tek taraflı bağımsızlık kararına iptal

İspanya merkezi hükümetinin yaptığı itirazı 31 Ekim'de kabul ederek Katalonya'nın bağımsızlık kararını otomatik olarak askıya alan Anayasa Mahkemesi bu zamana kadarki işleyişinden çok daha hızlı hareket ederek sadece 8 gün içinde nihai kararını açıkladı.

Anayasa Mahkemesinin oy birliğiyle aldığı kararla anayasaya aykırı görülen Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık kararı iptal edildi.

Katalonya Parlamento Başkanı ve yardımcıları ifade verecek

Mahkeme ayrıca yine İspanya merkezi hükümetinin talebini dikkate alarak, verilen mahkeme kararlarına karşı geldiği gerekçesiyle eski Katalonya Parlamento Başkanı Carme Forcadell ve iki Başkan Yardımcısı hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

Bu arada İspanya Devlet Başsavcısı tarafından "devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanmakla" suçlanan eski Katalonya Parlamentosu Başkanı Forcadell ve Divan Kurulu'nun 5 üyesi yarın Madrid'deki Yüksek Mahkemede ifade verecek.

Savcılık, eski Katalonya özerk yönetimi hükümeti üyelerinde olduğu gibi Forcadell'in de tutuklu yargılanmasını talep ediyor.

Etiketler: İspanya, Katalonya, Bağımsızlık, anayasa mahkemesi
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