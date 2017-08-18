  • 18 AĞUSTOS 2017, CUMA

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İspanya'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

Avrupa Birliği Komisyonu binasında Barcelona'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler ve yaralananlar için saygı duruşunda bulunuldu.

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İspanyadaki terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu binasında Barcelona'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler ve yaralananlar için saygı duruşunda bulunuldu, AB kurumlarındaki İspanya ve AB bayrakları yarıya indirildi.

Saygı duruşu öncesinde AB Komisyonu binasında konuşan Bölgesel Politikadan Sorumlu AB Komisyonu Üyesi Corina Cretu, "Bir kez daha suçsuz insanlar, teröristlerin korkak ve bağışlanamaz hareketlerinin hedefi oldu. Yaşam biçimimizi hedef alan bu saldırılar bizi bir kez daha vurdu. Üzüntümüzü, yaşadığımız şoku ve destek mesajımızı paylaşmak için bir araya geldik." ifadelerini kullandı.

Dün İspanya'da meydana gelen terör saldırısı sonrasında AB Komisyonu, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosundaki İspanya ve AB bayrakları yarıya indirildi.

Bir Belçikalı hayatını kaybetti

Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıda 1 Belçika vatandaşının hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Barcelona'daki terör saldırısının ardından Belçika'daki Tehdit Analiz Koordinasyon Organizasyonu (OCAM) da ülkedeki durumu tekrar gözden geçirdiğini, terör tehdidi alarmı seviyesinin değiştirilmeyeceğini, 4 üzerinden "3"te tutulmasına karar verildiğini bildirdi.

İspanya'nın Barcelona kentinde bir minibüsün kaldırıma çıkarak kalabalığın arasına dalması sonucu 14 kişi ölmüş, 100 kişi yaralanmıştı. Saldırgan kaçmış, olayı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Etiketler: barcelona, İspanya, terör saldırısı, anma töreni
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