  • 29 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » İspanya'daki taksicilerden 'Uber' grevi

İspanya'daki taksicilerden 'Uber' grevi

Taksiciler internet üzerinden hizmeti veren firmalara karşı bir gün boyunca kontak kapattı. Eylemin merkezi Madrid'di ancak ülke genelinde katılım yüksekti.

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İspanyadaki taksicilerden Uber grevi

İspanya'da taksiciler 24 saatlik greve gitti.

Gerekçeleri ise haksız rekabete neden olduklarını iddia ettikleri, internet üzerinden ulaşım hizmeti veren Uber ve Cabify gibi firmalar.

‘’Hükümet artık bizim sesimize kulak vermeli’’ diyen İspanyalı taksiciler, gösteri yaparak seslerini duyurmaya çalıştı.

20 bine yakın taksici Madrid kent merkezinden Meclis binası yakınlarındaki Neptün meydanına kadar yürüdü.

Sabah saat 06.00'da başlayan greve ülke genelinde katılımın yüksek olduğu, sadece acil durumlar için hizmet verildiği bildirildi.

Taksiciler, haksızlık sona erene kadar eylemlerine devam edecekleri uyarısında da bulundu. 

 

Kaynak AA

Etiketler: taksi, İspanya, grev
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