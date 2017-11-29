İspanya'daki taksicilerden 'Uber' grevi

İspanya'da taksiciler 24 saatlik greve gitti.

Gerekçeleri ise haksız rekabete neden olduklarını iddia ettikleri, internet üzerinden ulaşım hizmeti veren Uber ve Cabify gibi firmalar.

‘’Hükümet artık bizim sesimize kulak vermeli’’ diyen İspanyalı taksiciler, gösteri yaparak seslerini duyurmaya çalıştı.

20 bine yakın taksici Madrid kent merkezinden Meclis binası yakınlarındaki Neptün meydanına kadar yürüdü.

Sabah saat 06.00'da başlayan greve ülke genelinde katılımın yüksek olduğu, sadece acil durumlar için hizmet verildiği bildirildi.

Taksiciler, haksızlık sona erene kadar eylemlerine devam edecekleri uyarısında da bulundu.

Kaynak AA