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İspanya'daki saldırıda ölü sayısı 15'e yükseldi

İspanya'da geçen hafta meydana gelen terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiği bildirildi.

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İspanyadaki saldırıda ölü sayısı 15e yükseldi

Katalonya Özerk Bölgesi İçişleri Bakanı Joaquim Forn, düzenlediği basın toplantısında, Barselona'daki saldırganlardan birinin olay yerinden kaçmak için kullandığı düşünülen araçta bıçaklanmış bulunan Pau Perez'in yaşam mücadelesini kaybettiğini söyledi.

Forn, böylece saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 15'e çıktığını kaydetti.

Katalonya Özerk Bölgesi Adalet Bakanı Carles Mundo da hayatını kaybeden 15 kişinin de kimlik tespit çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Mundo, ölenlerden 2'sinin çocuk, 7'sinin kadın olduğunu ifade etti.

İspanya'nın Barselona kentinde bir minibüsün kaldırıma çıkarak kalabalığın arasına dalması sonucu, 100 kişi de yaralanmıştı. Saldırgan kaçmış, olayı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Barselona'nın yaklaşık 200 kilometre güneyinde Alcanar kentinde bir evdeki patlamada ise 1 kişi ölmüş, polis bu olayın Barselona saldırısıyla ilgili olduğunu açıklamıştı. AA

Etiketler: İspanya, terör saldırısı
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