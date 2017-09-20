  • 20 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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İspanya'daki Katalonya krizi sokaktaki gerginliği artırdı

İspanya'da, Katalonya'daki bağımsızlık referandumu girişimi için başta Barselona olmak üzere birçok kentte sokaklara çıkan bağımsızlık yanlıları, protesto gösterileri düzenledi.

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İspanyadaki Katalonya krizi sokaktaki gerginliği artırdı

İspanya'da, Katalonya'daki bağımsızlık referandumu girişimine ilişkin başta Barselona olmak üzere birçok kentte sokaklara çıkan bağımsızlık yanlıları, protesto gösterileri düzenledi.

Ellerinde Katalan bayrakları ile referandumu sembolize eden "Evet" ve "Oy kullanacağız" yazılı dövizler ile oy sandıkları taşıyan göstericiler, jandarmanın operasyon yaptığı binaların önünde toplanarak "Sokaklar her zaman bizim olacak.", "İşgal güçleri dışarı" ve "Bir adım bile geriye gitmeyeceğiz." sloganları attı.

Eylemlere en fazla katılım Katalonya özerk yönetimi hükümetine bağlı Ekonomi ve Maliye bakanlıkları binalarının önünde olurken, Ekonomi Bakanlığı binasının üzerine de "Katalonya Cumhuriyeti'ne Hoş Geldiniz." yazan pankart asıldı.

Bu arada İspanya'da ayrılıkçı girişimleriyle bilinen diğer bir özerk yönetim olan Bask bölgesinde de Katalonya'ya destek veren gösteriler düzenlendi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de ise Katalonya'yı destekleyenlerle İspanyol milliyetçisi gruplar karşı karşıya geldi.

Kent merkezindeki Sol Meydanı'nda toplanan ve Katalonya'da jandarmanın yaptığı operasyon nedeniyle İspanyol hükümetini protesto eden gruba, aynı yerde toplanan İspanyol milliyetçisi gruplar sözlü karşılık verdi. Bunun üzerine polis iki grup arasında koridor oluşturarak güvenlik önlemi aldı.

İspanya'da yasa dışı ilan edilmesine rağmen 1 Ekim'de bağımsızlık referandumu yapma girişiminde bulunan Katalonya özerk yönetimi hükümetinin kurumlarına yönelik bu sabah operasyon başlatılmıştı. Jandarmanın yürüttüğü operasyonda, Katalonya özerk yönetimine bağlı 9 kuruma baskın yapılmış, 12 kişi gözaltına alınmıştı.

Etiketler: İspanya, Katalonya krizi, Katalonya'daki bağımsızlık referandumu
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