İspanya'daki ayrılıkçı ETA örgütü, kendini feshetti

İspanya'nın kuzeyi ve Fransa'nın güneybatısında 40 yılı aşkın bir süre Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ETA örgütü, yazılı bir açıklamayla örgüte ait "tüm yapılanmanın feshedildiğini" duyurdu. İspanyol El Diario gazetesinde yayımlanan açıklamada örgüt, siyasi faaliyetlerinin sona erdiğini açıkladı.

ETA, yaklaşık iki hafta önce, geçmişteki hataları için özür dilemişti. Bask gazetesi Gara'da yer alan açıklamada "Hatalar ve yanlış kararlar sonucunda, çatışmanın doğrudan tarafı olmayan kişiler de kurban oldu. Eylemlerimizin hiçbir sorumluluğu olmayan vatandaşlara zarar verdiğini biliyoruz. Bu insanlar ve ailelerinden özür diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

ETA'nın feshinin resmi olarak Bask bölgesindeki Cambo les Bains'te düzenlenecek uluslararası konferansta ilan edilmesi bekleniyor.

İşledikleri suçlar cezasız kalmayacak

BBC'de yer alan habere göre ise İspanya Başbakanı Rajoy konuya ilişkin açıklamasında, "ETA ne yaparsa yapsın, işlediği suçlar için cezasızlığa yer yok. ETA yok oluşunu ilan ediyor olabilir, ama işlediği suçlar veya bunların izini sürüp, cezalandırma çabaları yok olmuyor. Onlara borcumuz yok ve onlara teşekkür edecek bir nedenimiz de yok" dedi.

ETA saldırılarında 800 kişi öldü

Ayrılıkçı ETA örgütü 59 yıl önce kurulmuştu. İspanya merkezi devletine karşı kanlı bir mücadele yürüten örgüt tarafından düzenlenen saldırılarda, toplam 800 kişi hayatını kaybetti.

ETA, 2011 yılında şiddete son verdiklerini duyurmuş ve bir yıl sonra da çözülmeye ve silahsızlanmaya hazır olduklarını açıklamıştı. Ancak ETA'nın silahsızlanması geçen yıl Bask bölgesinin Fransa'da yer alan Byonne kentinde gizli cephaneliklerin yerini resmi birimlere bildirmesi sonucu gerçekleşmişti.

Kaynak: Reuters