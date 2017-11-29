İspanya'da yolcu treni raydan çıktı

İspanya'nın güneyinde Malaga-Sevilla seferini yapan bir tren raydan çıktı.

Malaga-Sevilla hattındaki bir trenin, olumsuz hava koşulları ve yağmurdan dolayı ulaşımın kesintili olarak yapıldığı Arahal-El Sorbito yerleşim yerleri arasından geçerken 3. vagonunun raydan çıktığı ifade edildi.

Kazada yaralananların olduğu ve ilk yardımı çevredeki tarım işçilerinin yaptığı belirtildi.

Sağlık kaza bölgesine helikopterlerle hızlı bir şekilde aktarıldı.

Sevilla yerel basını, kazada 30'dan fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

Kaynak : AA