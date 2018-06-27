İspanya'da yeni bir restorasyon faciası

İspanya'nın Navarra bölgesinin Estella kasabasında yer alan San Miguel Kilisesi, son "sanat çalışmasıyla" tüm ülkede gündem oldu.

Kilisede yer alan, Aziz Yorgi'ye ait 16. yüzyılda yapılmış koyu renkli ahşap heykel, gerçekleştirilen restorasyonun ardından parlak renklere büründü.

İlginç renkler kullanıldı

Aziz Yorgi'nin yüzünün pembe; atı, giysileri ve miğferinin gri; zırhı ile atının koşumlarının da kırmızıya boyandığı restorasyon tepki çekti.

Bölge başpiskoposluğu, tepkilerin ardından, kilise papazının amacının heykelin restore edilmesi değil, "kirlenmiş yüzeyinin temizlenmesi" olduğunu söyledi.

Talihsiz müdahale

Sanat eserlerini koruma derneği (ACRE), "talihsiz müdahaleyi" yapanlara karşı yasal girişim başlatacak.

Gerekçeleri ise restorasyonun Navarra'nın kültürel mirasına zarar vermesi.

Soruşturma başlatıldı

Navarra yönetimi ise restorasyon konusunda bilgilendirilmediklerini açıkladı.

Kendilerine bu yönde bir başvuru gelmediğini, olayla ilgili soruşturma başlattıklarını söyledi.

Tenten mi Woody mi?

Sanat çevreleri ve yetkililerin tepki gösterdiği çalışma, sosyal medyada ise esprilere konu oldu.

Bazı kullanıcılar, Aziz Yorgi'nin çizgi roman karekteri Tenten'e, bazıları da Oyuncak Hikayesi adlı çizgi filmdeki Woody karakterine benzediğini yazdı.

Ya da Red Kit mi?

Ayrıca, bir lego oyuncak ile Red Kit de verilen örnekler arasında yer aldı.

Ülke medyası Estella kasabasına akın ederken, heykelin üzeri örtüldü ve kilise de geçici olarak halka kapatıldı.

İlk facia değil

Estella Belediye Başkanı Koldo Loez, başka bir İspanya kasabası Borja'da yaşanan benzer bir olaya atıf yaptı.

"Kilisenin Borja gibi bir hac mekanına dönmesini istemiyoruz."

Hz. İsa freskini akıllara getirdi

Borja'daki bir kilisedeki Ecce Homo adlı Hz. İsa freski, 2012'de cemaat üyesi yaşlı bir kadın tarafından restore edilmişti.

Ancak sonuç "aşırı derecede kötü" olduğu için tüm dünyanın ilgisini çekmişti.

Kaynak: AA