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İspanya'da tren kazası: 45 yaralı

İspanya'nın başkenti Madrid'de banliyö treni bariyerlere çarptı, 4'ü ağır 45 kişi yaralandı.

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İspanyada tren kazası: 45 yaralı

İspanya'nın başkenti Madrid yakınlarındaki Alcalá de Henares kasabasında bir tren kazası meydana geldi.

İspanya demiryolu şirketi Renfe, bir banliyö treninin Alcala de Henares İstayonu’nda bariyerlere çarptığını söyledi.

Kazada 4'ü ağır 45 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Banliyö tren hizmetleri askıya alınmazken bazı tren seferlerinde gecikmeler yaşandı. Kazanın nedeni araştırılıyor.

Temmuz ayında Barselona'da yaşanan benzer bir kazada 50'den fazla kişi yaralanmıştı.

 

Kaynak: İHA/TRT Haber

Etiketler: son dakika, ispanya tren kazası, İspanya
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