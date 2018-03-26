İspanya'da siber suç çetesi yakalandı

İspanyol polisi ve Europol yetkilileri, çetenin lideri olduğu ileri sürülen "Denis K." lakaplı Ukrayna vatandaşı ile Rus ve Ukraynalılardan oluşan diğer 3 kişinin, başkent Madrid'in 350 kilometre güneydoğusunda sahil kenti Alicante'de gözaltına alındığını açıkladı.

Gözaltıların ne zaman yapıldığına ilişkin bilgi verilmezken, çetenin, 5 yıl süresince dünya çapında mali kurumlardan 1 milyar euro çaldığı iddia ediliyor.

Çetenin, 100'den fazla kurumu hedef almak için kötü amaçlı yazılım kullandığı, bazen bir seferde 10 milyon euro çalmayı başardığı, neredeyse tüm Rus banklarını hedeflediği ve yaklaşık 50'sinin çetenin siber saldırılarında para kaybettiği belirtildi.

Yetkililer çete üyelerinin yasa dışı kazançlarını dijital para birimi bitcoine çevirdiğini ve İspanya'da mülk edinmek için kripto para kullandığını da açıkladı.

Kaynak: AA