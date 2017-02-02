İspanya'da nefret içerikli tweetlere 2 yıl hapis cezası

Twitter hesabından terörizmi ve kadına karşı şiddeti öven, hakaret ve nefret içerikli mesajlar atmakla suçlanan Berenguer Jordi Moya adlı sanık, Madrid'deki Ulusal Mahkeme'de görülen davada iki yıl hapis cezası aldı. Özellikle kadına karşı şiddeti öven, kadınları aşağılayan ve hakaret eden tweetler atan söz konusu kişi hakkında çok sayıda şikayet alan polisin, kız arkadaşının işbirliği yapması sayesinde Moya'nın kimliğini ortaya çıkarabildiği açıklandı.

İki ayrı twitter hesabı olan ve 2 bine yakın takipçisi bulunan Moya mahkemede yaptığı savunmada, kadına karşı şiddet sorununa dikkat çekebilmek için bu tür mesajlar attığını öne sürdü.

İspanya'da özellikle son dönemlerde sosyal medyada şiddeti teşvik eden ifadelere karşı büyük hassasiyet gösteriliyor. Yüksek Mahkemenin yaklaşık iki hafta önce aldığı bir kararda, "Def con Dos" adlı müzik grubunun solisti Cesar Augusto Montana Lehmann, terörizmi öven mesajlarından dolayı 1 yıl hapis cezası almıştı. AA