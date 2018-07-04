İspanya'da Kristof Kolomb heykeline can yeleği taktılar

İspanya'da iki gönüllü itfaiyeci aktivist, Barcelona'nın merkezinde bulunan 60 metre yüksekliğindeki Kristof Kolomb heykeline tırmandı ve üzerinde "açık kollar" yazan turuncu bir can yeleğini Kolomb heykelinin koluna taktı.

"Göçmen haklarını ihlal etmek, herkesin hakkını ihlal etmektir"

Proactiva Open Arms yardım kuruluşunun sözcüsü Mar Sabe, eylemin yaşanan drama dikkat çekmek ve İtalya'nın göçmen politikasını eleştirmek amacıyla yapıldığını açıkladı. Sabe, "Göçmen hakkını ihlal etmek, herkesin haklarını ihlal etmektir" dedi.

İtalya ve Malta reddetmişti

Geçtiğimiz haftalararda Aquarius adlı bir mülteci kurtarma gemisindeki 123'ü bebek 629 çocuk göçmen, İtalya ve Malta'nın limanlarını açmayı reddetmesi sonucu günlerce denizin ortasında zor şartlar altında beklemek zorunda kalmıştı.

İspanya kabul etti

Göçmenlerin ölümüyle sonuçlanabilecek krizi, Brüksel'in açıklamanın ötesine gitmeyen tavrına rağmen, İspanya'nın yeni Başbakanı ve Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez'in müdahalesi çözmüştü.

Başbakan Sanchez, "İnsani felaketin önlenmesi ve bu kişilere güvenli bir liman sağlanması bizim için bir yükümlülüktür" diyerek, Valencia limanının gemiye açılması talimatını vermişti.

Open Arms adındaki bir diğer yardım amaçlı kurtarma gemisi, İtalya ve Malta'daki yetkililer tarafından reddedilen 60 göçmenle Barcelona limanına gitmişti.

Kaynak: Reuters