İspanya'da kabinede kadın ağırlığı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Sosyalist Parti'den Carmen Calvo'yu Başbakan Yardımcısı, Avrupa Komisyonu'nun Bütçe Genel Müdürü Nadia Calvino'yu Ekonomi Bakanı, Savcı Dolores Delgado'yu Adalet Bakanı olarak atadı.

İspanya'nın demokrasi tarihinde ilk kez devletin üst düzey görevlerine kadınlar getirildi.

Başbakanlık'ta dün düzenlediği basın toplantısında konuşan Sanchez kadın kabine üyeleri için, "Hepsi üstün nitelikli, kamu hizmetinde meslek sahibi ve İspanya'nın en üstün niteliklerini yansıtıyorlar" dedi.

Sanchez, "Kabine, cinsiyet eşitliğinden yanadır, kuşakları temsil ediyor ve dünyaya açık olmakla birlikte Avrupa Birliği'ne bağlı" dedi.

Kaynak: Reuters