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İspanya'da askeri uçak düştü

İspanya'da ulusal gün kutlamalarına katılan bir askeri uçağın üsse dönüş sırasında düştüğü ve pilotun da yaşamını yitirdiği bildirildi.

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İspanyada askeri uçak düştü

İspanya'da ulusal gün kutlamalarına katılan bir askeri uçağın üsse dönüş sırasında düştüğü ve pilotun da yaşamını yitirdiği bildirildi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Eurofighter Typhoon tipi uçak, başkent Madrid'in 300 kilometre güneydoğusundaki Llanos de Albacete kasabasında, henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

Kaza, Madrid'deki Hispanidad Günü kutlamaları kapsamında yapılan hava gösterine katılan uçağın, üsse dönüşü esnasında gerçekleşti.

Kastilya-La Mancha Özerk Yönetimi Başkanı Emiliano Garcia-Page, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kazada uçağın pilotunun hayatını kaybettiğini belirtti.

Bir Savunma Bakanlığı yetkilisi de kazanın sebebinin araştırıldığını söyledi.

Etiketler: İspanya, ispanya uçak
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