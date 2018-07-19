İspanya'da araştırıldı: Akşam yemeğini erken yemek kanser riskini azaltıyor

İspanya'daki Barcelona Küresel Sağlık Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olan ve konuyla ilgili yeni araştırmanın baş yazarlığını yapan Dr. Manolis Kogevinas, günün farklı zaman dilimlerinde yaptıkları deneysel çalışmalarda, yalnızca insanların değil yaşayan tüm organizmaların gündüz ve gece farklı şekilde çalıştığı sonucuna ulaştıklarını söyledi.

Uluslararası Kanser Dergisi'nde yayımlanan çalışma, İspanya genelinde birincil sağlık merkezlerinden kabul edilen bir sağlık merkezi tarafından rastgele seçilen prostat kanseri 621 kişi ve meme kanseri bin 205 kişinin yanı sıra kanser olmayan 872 erkek ve bin 321 kadın hasta üzerinde yapıldı.

Yaşam standartları dikkate alındı

Araştırmacılar, her bir kişinin erken kalkma ya da "gece kuşu" olma gibi yaşam tarzı tercihlerini dikkate alarak, yemek yeme ve uyku alışkanlıkları hakkında görüşmeler gerçekleştirdi.

Katılımcılar ayrıca yeme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite ile alkol tüketimini sınırlama gibi kanser önleme tavsiyelerine uyma konusundaki anketleri tamamladı.

Kanserden korunma tedbirlerini alan meme kanseri hastalarının yaklaşık yüzde 20'si, kontrol grubunun yüzde 31'i ile karşılaştırıldığında prostat kanseri grubuyla benzer sonuçlar elde edildi.

Araştırmacılar her iki grupla, çalışma günleri ile hafta sonu alışkanlıkları ve kanser teşhisi konulmadan önceki bir yılda sahip oldukları alışkanlıklarıyla ilgili görüşmeler de yaptı.

Dr. Kogevinas, deneklerin yüzde 7'sinin akşam yemeğinden sonra atıştırmalıklar tüketmiş olmasına rağmen, çalışmanın tüm öğünlere odaklandığını söyledi.

Kaynak: CNN