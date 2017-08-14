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Buradasınız : » » İspanya'da 3 Rus gözaltına alındı

İspanya'da 3 Rus gözaltına alındı

İspanya'da, 22 yaşındaki İtalyan genci döverek öldürdükleri iddiasıyla 3 Rus vatandaşı gözaltına alındı.

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İspanyada 3 Rus gözaltına alındı

İspanyol polisinden yapılan açıklamada, ihbar üzerine Katalonya bölgesinde Lloret de Mar sahil kasabasındaki eğlence merkezine giden emniyet güçlerinin bir İtalyan genci dövülmüş halde bulduğu belirtildi.

Girona kentinde hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki gencin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirilen açıklamada, konuyla ilgili 20'li yaşlardaki üç Rus vatandaşının gözaltına alındığı kaydedildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İtalyan vatandaşın maruz kaldığı saldırının ardından yaşamını kaybettiği ifade edilerek, İtalya'nın Barcelona Konsolosluğunun olayı takip ettiği aktarıldı.

İspanya medyasında olayla ilgili yayınlanan videoda, bir gencin yüzüne tekme atıldığı görülüyor.

El Periodico gazetesi, polisin adını Niccolo Ciatti olarak açıkladığı ölen gencin, Floransa yakınlarındaki Scandicci bölgesinde yaşadığını belirtti.

Etiketler: İspanya, İspanya'da 3 Rus gözaltına alındı
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