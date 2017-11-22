İspanya yasa dışı göçmenleri cezaevine yerleştirdi

İspanya İçişleri Bakanlığı, geçen hafta sonu ülkeye giren 500 kadar göçmeni "barındıracak yer olmadığı" gerekçesiyle cezaevine yerleştirdi.

Siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları İçişleri Bakanlığının bu kararına tepki gösterdi.

İçişleri Bakanlığı, yasa dışı olarak ülkeye giren ve ülkelerine iadeleri için yasal sürecin başlatıldığı göçmenlerin Malaga'nın Archidona ilçesindeki cezaevine konulmasının "yasal şartlara uygun olarak alınan bir karar" olduğunu savundu.

Cezaevinin geçen ocak ayında açıldığını ve göçmenlerin geçici olarak buraya yerleştirildiğini söyleyen Bakanlık kaynakları, tüm sağlık şartlarının karşılandığını ve göçmenlere gerekli barınma, yiyecek ihtiyaçlarının verildiğini duyurdu.

İspanya'nın güney kıyılarına son 5 günde yasa dışı yollardan 700'e yakın göçmen geldi.

AA