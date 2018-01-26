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İspanya, Venezuela Büyükelçisini 'istenmeyen kişi' ilan etti

İspanya, mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde Venezuela'nın Madrid Büyükelçisi Isea'yı "istenmeyen kişi" ilan etti.

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İspanya, Venezuela Büyükelçisini istenmeyen kişi ilan etti

İspanya Hükümet Sözcüsü Inigo Mendez de Vigo, kabine toplantısı sonrası Venezuela'nın Madrid Büyükelçisi Mario Isea'nın "istenmeyen kişi" ilan edilmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Vigo, Caracas yönetiminin İspanyol elçisini "istenmeyen kişi" ilan etme kararı karşısında üzüntü duyduklarını ancak "orantılı" bir şekilde cevap vermek durumunda olduklarını söyledi.

Hükümet Sözcüsü Vigo, "Diplomaside mütekabiliyet ilkesi, İspanya Büyükelçisine gösterdikleri muameleyi aynı şekilde yapmamız, yani onları istenmeyen kişi ilan etmemiz ve ülkeden ayrılmaları için 72 saat süre vermemiz anlamına geliyor." dedi.

Venezuela, "içişlerine karıştığı" gerekçesiyle dün İspanyol Büyükelçi Jesus Silva Fernandez'i "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Diplomaside istisnai durumlarda kullanılan bu seçenek, İspanya'nın da içinde yer aldığı AB ülkelerinin Venezuelalı 7 üst düzey yetkiliye yönelik ekonomik yaptırım ve seyahat yasağı kararı almasının ardından kullanılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Venezuela büyükelçisi, istanmeyen kişi, İspanya
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