İspanya ve Portekiz orman yangınlarıyla mücadele ediyor

İspanya'nın kuzeybatısındaki Galisya bölgesindeki orman yangınları nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

İspanyol haber ajanslarının bölgedeki yerel kaynaklara dayandırdıkları haberlerde, Pontevedra kentinin Nigran ilçesinde yangından kaçmaya çalışırken alevlerin arasında kalan bir kamyonetin içindeki iki kadının yanı sıra Ourense kentinin Carballeda de Avia ilçesinde hayvanlarını kurtarmak için yangını söndürmeye çalışan 78 yaşındaki bir erkeğin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İspanyol devlet televizyonu RTVE'deki haberlere göre, Galisya'da geçen cuma gününden bu yana 146 yerde yangın çıktı. 17 noktada devam eden yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Bölgedeki sıcak hava, kuraklık ve saatte 90 kilometre hızı bulan rüzgarın yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı vurgulandı.

Yangın söndürme çalışmalarına 600'ü asker 5 bin kadar itfaiye ve sivil yardım görevlisinin katıldığı açıklandı. Yangınlar nedeniyle binlerce kişi güvenlik sebebiyle evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bölgedeki bazı yolların trafiğe kapatıldığı, çok sayıda evin yandığı ve 20'den fazla yerleşim yerinde eğitime ara verildiği duyuruldu.

Öte yandan Portekiz'in orta ve kuzey bölgelerinde de hafta sonundan beri 300'den fazla yerde yangın çıktığı bildirildi. Bin 500 kişilik bir ekibin yangın söndürme çalışmalarına katıldığı Portekiz'de bazı yerleşim yerlerinin boşaltıldığı kaydedildi.