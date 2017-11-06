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İspanya ve Irak'ta referandumla değişen dengeler

Bir yanda Irak, diğer yanda İspanya. Her ikisi de aynı sorunla, ayrılıkçı referandumlarla yüzleşti. TRT Haber her iki sıcak noktada neler yaşandığını derledi.

06 Kasım 2017 Pazartesi 10:19



