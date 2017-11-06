İspanya ve Irak'ta referandumla değişen dengeler

Bir yanda Irak, diğer yanda İspanya. Her ikisi de aynı sorunla, ayrılıkçı referandumlarla yüzleşti. TRT Haber her iki sıcak noktada neler yaşandığını derledi.
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