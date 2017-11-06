  • 06 KASIM 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » İspanya ve Irak'ta referandumla değişen dengeler

İspanya ve Irak'ta referandumla değişen dengeler

Bir yanda Irak, diğer yanda İspanya. Her ikisi de aynı sorunla, ayrılıkçı referandumlarla yüzleşti. TRT Haber her iki sıcak noktada neler yaşandığını derledi.

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