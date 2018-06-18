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İspanya Kralı’nın kayınbiraderi kalacağı hapishaneyi seçti

İspanya Kralı 6. Felipe'nin yolsuzluk nedeniyle suçlu bulunan kayınbiraderi Inaki Urdangarin, Madrid’in kuzeyindeki Brieva Hapishanesi'ne teslim oldu.

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İspanya Kralının kayınbiraderi kalacağı hapishaneyi seçti

İspanya Yüksek Mahkemesi tarafından evrakta sahtecilik ve vergi kaçırma suçlarından suçlu bulunan İspanya prensesi Infanta Cristina’nın kocası Inaki Urdangarin, cezasını çekeceği hapishaneyi seçti.

Dün gece Cenevre’den Madrid’e gelen eski eski hentbol oyuncusu Urdangarin sabah yerel saatle 8.13’te Madrid’in kuzeyinde Vila kasabasında bulunan Brieva Hapishanesi'ne teslim oldu.

Palma Eyaleti Mahkemesi, 5 yıl 10 aylık hapis cezasına mahkum edilen Urdangarin’in cezasını çekmek için 5 gün içinde teslim olmasını istemişti. Urdangarin’in, ülkedeki 82 hapishane arasından birini seçerek 5 gün içinde oraya girmesine karar verilmişti.

Kaynak: İHA
 

Etiketler: yolsuzluk davası, İspanya
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